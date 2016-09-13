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13 сентября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе молочная кухня «подружилась» с банком// 13.09.2016
Металлический забор между банком и молочкой, мешающий инвалидам, снесли.
Не так давно мы писали о том, что один из уфимских банков закрыл доступ инвалидам и мамам с колясками ко входу молочной кухни, отгородившись от него металлическим забором. Речь идет об офисе на Ферина, 12.
Сейчас Ufa-Room сообщает, что 9 сентября проблема была решена – забор убрали и теперь мамы с колясками и инвалиды могут посещать и банк, и молочную кухню без препонов.
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