В Уфе молочная кухня «подружилась» с банком

Злата ЗУКОВИЧ

Металлический забор между банком и молочкой, мешающий инвалидам, снесли.

Не так давно мы писали о том, что один из уфимских банков закрыл доступ инвалидам и мамам с колясками ко входу молочной кухни, отгородившись от него металлическим забором. Речь идет об офисе на Ферина, 12.

Сейчас Ufa-Room сообщает, что 9 сентября проблема была решена – забор убрали и теперь мамы с колясками и инвалиды могут посещать и банк, и молочную кухню без препонов.