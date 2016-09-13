В Уфе некачественный ремонт крыши стал причиной пожара

Константин КЛИМОВ

Возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Фото: pixabay.com

Как сообщили очевидцы произошедшего, совсем недавно в доме проводился капитальный ремонт крыши. Видимо качество выполненных работ оставляет желать лучшего, ведь после первого же дождя по стенам дома потекли ручьи, в результате чего произошло короткое замыкание. Несмотря на позднее время, жильцы отреагировали практически мгновенно, и смогли самостоятельно сначала обесточить электрощит, а затем и потушить огонь.