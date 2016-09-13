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13 сентября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе некачественный ремонт крыши стал причиной пожара// 13.09.2016
Возгорание произошло из-за короткого замыкания.
Фото: pixabay.com
Как сообщили очевидцы произошедшего, совсем недавно в доме проводился капитальный ремонт крыши. Видимо качество выполненных работ оставляет желать лучшего, ведь после первого же дождя по стенам дома потекли ручьи, в результате чего произошло короткое замыкание. Несмотря на позднее время, жильцы отреагировали практически мгновенно, и смогли самостоятельно сначала обесточить электрощит, а затем и потушить огонь.
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