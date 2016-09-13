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13 сентября, вторник
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ХРОНОГРАФ
«Уфаоргсинтез» использовало оборудование с истекшим сроком эксплуатации// 13.09.2016
За это предприятие оштрафовали на 290 тысяч рублей.
ПАО «Уфаоргсинтез» (входит в Башнефть) и два руководителя подразделений предприятия привлечены к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности ( ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ) и оштрафованы на 290 тыс руб, сообщает прокуратура республики.
Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила, что при эксплуатации некоторых установок на предприятиии не соблюдался температурный режим, что могло привести к аварийной ситуации на заводе.
- В ряде случаев отсутствовали, были неисправны или отключены системы контроля и управления технологическими процессами. Кроме того, на опасных производствах, в нарушение Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», использовались технологические устройства и оборудование с истекшим сроком эксплуатации, - сообщили в прокуратуре республики.
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