В сети появилось видео с давкой в Стерлитамаке из-за мороженого

Злата ЗУКОВИЧ

Копеечное лакомство раздавали бесплатно в честь юбилея города.

В Стерлитамаке 11 сентября отмечали 250-летний юбилей города. В этот день в ТЦ «Фабри» на Худайбердина, 120 произошла давка из-за мороженого, которое раздавали бесплатно в честь праздника. Видео этой вакханалии появилось в сети и уже набрало почти пять тысяч просмотров.