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13 сентября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В сети появилось видео с давкой в Стерлитамаке из-за мороженого// 13.09.2016
Копеечное лакомство раздавали бесплатно в честь юбилея города.
В Стерлитамаке 11 сентября отмечали 250-летний юбилей города. В этот день в ТЦ «Фабри» на Худайбердина, 120 произошла давка из-за мороженого, которое раздавали бесплатно в честь праздника. Видео этой вакханалии появилось в сети и уже набрало почти пять тысяч просмотров.
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