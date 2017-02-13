В Уфе на этой неделе отключат воду более чем на 90 объектах

09.02.2017

В Башкирии разрешили браки с 15 лет Депутаты Госсобрания определили перечень особых обстоятельств – это только беременность или рождение ребенка.

09.02.2017

Коммунальные службы Башкирии готовы к аномально низким температурам В республике созданы нормативные запасы резервного топлива в объеме 124 тыс тонн