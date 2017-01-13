В Уфе не планируют устанавливать видеокамеры в больницах - минздрав

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Башкирии с 2016 года при минздраве работает ситуационный центр.

Более четырех тысяч камер видеонаблюдения установят в поликлиниках и травмпунктах Москвы до конца этого года, видеоконтроль появится в 642 зданиях медучреждений, подчиненных городскому департаменту здравоохранения, сообщает РИА «Новости»

- Ситуационный центр департамента здравоохранения и непосредственно глава ведомства Алексей Хрипун смогут получать видеоинформацию в режиме онлайн. Мы будем отслеживать, как врачи и медперсонал организуют работу с пациентами, правильно ли выстроена маршрутизация в поликлинике, - отметил заместитель руководителя департамента Алексей Погонин.

По мнению столичных чиновников, видео позволит понять, из-за чего образуются очереди, почему задерживается прием. Записи с камер также позволят объективно рассматривать конфликтные ситуации, такие как, например, возникли на этой неделе с пожилой женщиной в уфимской поликлинике №1.