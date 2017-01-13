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ХРОНОГРАФ
В Уфе не планируют устанавливать видеокамеры в больницах - минздрав// 13.01.2017
В Башкирии с 2016 года при минздраве работает ситуационный центр.
Более четырех тысяч камер видеонаблюдения установят в поликлиниках и травмпунктах Москвы до конца этого года, видеоконтроль появится в 642 зданиях медучреждений, подчиненных городскому департаменту здравоохранения, сообщает РИА «Новости»
По мнению столичных чиновников, видео позволит понять, из-за чего образуются очереди, почему задерживается прием. Записи с камер также позволят объективно рассматривать конфликтные ситуации, такие как, например, возникли на этой неделе с пожилой женщиной в уфимской поликлинике №1.
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