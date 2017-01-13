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14 января, суббота
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ХРОНОГРАФ
В Уфе проводят субботники по уборке снега// 13.01.2017
На уборку снега выйдут жилищники и муниципальные служащие.
Фото: Кристина Дейнеко
Уфимцы помогают жилищникам в уборке снега – уже состоялись субботники во дворах многоэтажек по улицам Айская и Казанская в Советском районе Уфы, а также во дворе дома №26/6 по улице Транспортной Калининского района, сообщают в пресс-службе администрации города.
Работники администрации Орджоникидзевского района выйдут на субботник завтра, 14 января,и будут убирать снег по следующим адресам:
Субботник решила провести и администрация Кировского района Уфы, он пройдет 14 января с 10:00 до 13:00. Сбор у администрации – улица Пушкина, 85. Администрация рассчитывает привлечь до 300 человек.
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