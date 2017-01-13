14 января, суббота
ХРОНОГРАФ

В Уфе проводят субботники по уборке снега

Злата ЗУКОВИЧ // 13.01.2017
На уборку снега выйдут жилищники и муниципальные служащие.

Фото: Кристина Дейнеко

Уфимцы помогают жилищникам в уборке снега – уже состоялись субботники во дворах многоэтажек по улицам Айская и Казанская в Советском районе Уфы, а также во дворе дома №26/6 по улице Транспортной Калининского района, сообщают в пресс-службе администрации города.

Работники администрации Орджоникидзевского района выйдут на субботник  завтра, 14 января,и будут убирать снег по следующим адресам:

  • проспект Октября, 81/1, 81/2, 83/1, 83/2;
  • улица Блюхера, 2, 2/1 и 4/1.

Субботник решила провести и администрация Кировского района Уфы, он пройдет 14 января с 10:00 до 13:00. Сбор у администрации – улица Пушкина, 85. Администрация рассчитывает привлечь до 300 человек.

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