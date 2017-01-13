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14 января, суббота
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ХРОНОГРАФ
В Уфе жители Черниковки сидели без отопления// 13.01.2017
Вчера температура отопления стала падать.
Вчера, 12 января, вечером в нескольких домах Черниковки возникли проблемы с отоплением, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Понижение температуры теплоносителей было в домах на улицах Пекинская, Кремлевская, Коммунаров и Кольцевая.
На место выехали сотрудники ресурсоснабжающей организации ООО «БашРТС». Температура теплоносителей к настоящему моменту должна была восстановиться.
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