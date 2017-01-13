В Уфе жители Черниковки сидели без отопления

Злата ЗУКОВИЧ

Вчера температура отопления стала падать.

Вчера, 12 января, вечером в нескольких домах Черниковки возникли проблемы с отоплением, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Понижение температуры теплоносителей было в домах на улицах Пекинская, Кремлевская, Коммунаров и Кольцевая.

На место выехали сотрудники ресурсоснабжающей организации ООО «БашРТС». Температура теплоносителей к настоящему моменту должна была восстановиться.