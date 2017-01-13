В Башкирии сократились сроки госрегистрации прав

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

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В январе 2017 году вступил в силу новый закон, который объединит закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и закон о кадастре недвижимости.

- Таким образом, сегодня людям не надо вначале обращаться в Кадастровую палату, чтобы поставить объект на кадастровый учет. Достаточно одновременно подать документы сразу же на учет и на госрегистрацию права на такой объект, - рассказал на встрече с журналистами начальник управления Росреестра по Башкирии Игорь Шеляков. - Также уменьшились сроки на государственную регистрацию прав до 7 рабочих дней, 5 рабочих дней на кадастровый учет. Если одновременно, то максимум 10 рабочих дней.

Также с первого января 2017 года для регистрации права на садовые, дачные домики необходимо представлять технический план, который составляется кадастровым инженером. Ранее до этого было достаточно предъявить декларацию об объекте недвижимого имущества.