В Уфе в тестовом режиме заработал Центр обработки вызовов Системы-112

Ольга КОРЗИК

Ожидается, что ежесуточно на работу будут выходить 22 диспетчера.

В Уфе 7 декабря в тесовом режиме начал работу республиканский Центр обработки вызовов Системы-112, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова. Он сообщил об этом в ходе оперативного совещания в правительстве РБ.

Ожидается, что данная система организует вызов экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» и сократит время реагирования на чрезвычайные ситуации, улучшив порядок их взаимодействия между собой. Система должна автоматически восстанавливать прерванную связь, а также должна позволить определять местоположение звонившего.

Планируется, что ежедневно на дежурство будут выходить 22 диспетчера, в том числе психолог.

Ожидается, что к концу 2017 года в новый центр обработки вызовов будут стекаться звонки по номеру 112 со всей республики. Пока они поступают в Единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов.