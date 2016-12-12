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12 декабря, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе в тестовом режиме заработал Центр обработки вызовов Системы-112// 12.12.2016
Ожидается, что ежесуточно на работу будут выходить 22 диспетчера.
В Уфе 7 декабря в тесовом режиме начал работу республиканский Центр обработки вызовов Системы-112, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова. Он сообщил об этом в ходе оперативного совещания в правительстве РБ.
Ожидается, что данная система организует вызов экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» и сократит время реагирования на чрезвычайные ситуации, улучшив порядок их взаимодействия между собой. Система должна автоматически восстанавливать прерванную связь, а также должна позволить определять местоположение звонившего.
Планируется, что ежедневно на дежурство будут выходить 22 диспетчера, в том числе психолог.
Ожидается, что к концу 2017 года в новый центр обработки вызовов будут стекаться звонки по номеру 112 со всей республики. Пока они поступают в Единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов.
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