В Башкирии под колесами автобуса погибла 52-летняя женщина

11.12.2016

Предприимчивые жители Башкирии решили заработать на истории с бурзянскими школьниками Предприниматели из Бурзянского района Башкирии начали выпуск сувенирной продукции, по мотивам нашумевшей истории о школьниках с топорами

07.12.2016

ОНФ в Башкирии запустил «Снежный фронт» «Фронтовики» проверит в регионах качество уборки дорог и тротуаров от снега.

07.12.2016

В Стерлитамаке бизнес решает вопрос утилизации отходов Производственная мощность предприятия – 200 тысяч тон мусора в год

06.12.2016

В Башкирии дорожники согласились с доводами ОНФ Активисты Народного фронта выявили нарушения при капремонте участка дороги Р-240.

06.12.2016

Михаил Бабич: «Башнефть» останется «Башнефтью» Об этом полпред президента России в ПФО заявил на встрече с главными редакторами СМИ Приволжья.