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12 декабря, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии под колесами автобуса погибла 52-летняя женщина// 12.12.2016
Несчастный случай произошел в Кушнаренковском районе.
Вчера в Кушнаренковском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом: под колесами автобуса погибла 52-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ. Вечером водитель автобуса «Нефаз-5299» на 1254 км автодороги Москва-Уфа совершил наезд на местную жительницу. От полученных травм она скончалась на месте.
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