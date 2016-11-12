Рустэм Хамитов и Михаил Бабич посетили НПЗ «Башнефть-Новойл»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Полпред президента России в ПФО и глава Башкирии ознакомились с работой предприятия

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Накануне 11 ноября, полпред президента России в ПФО Михаил Бабич побывал с рабочей поездкой в Башкирии. В ходе нее он вместе с главой региона Рустэмом Хамитовым побывал на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл».

НПЗ «Башнефть-Новойл» специализируется на переработке широкого спектра углеводородного сырья с получением высококачественных топлив и масел различного назначения. На предприятии работают 1,3 тысячи человек.

После посещения НПЗ состоялась рабочая встреча Михаила Бабича, Рустэма Хамитова и председателя правления АНК «Башнефть» Андрея Шишкина, на которой обсуждались перспективы развития компании.