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ХРОНОГРАФ
Рустэм Хамитов и Михаил Бабич посетили НПЗ «Башнефть-Новойл»// 12.11.2016
Полпред президента России в ПФО и глава Башкирии ознакомились с работой предприятия
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Накануне 11 ноября, полпред президента России в ПФО Михаил Бабич побывал с рабочей поездкой в Башкирии. В ходе нее он вместе с главой региона Рустэмом Хамитовым побывал на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл».
НПЗ «Башнефть-Новойл» специализируется на переработке широкого спектра углеводородного сырья с получением высококачественных топлив и масел различного назначения. На предприятии работают 1,3 тысячи человек.
После посещения НПЗ состоялась рабочая встреча Михаила Бабича, Рустэма Хамитова и председателя правления АНК «Башнефть» Андрея Шишкина, на которой обсуждались перспективы развития компании.
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