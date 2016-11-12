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ХРОНОГРАФ

В Башкирии во время снегопадов и гололеда ограничат движение транспорта

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.11.2016
Об этом сообщил главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов

Фото: http://gibdd102.ru

В Башкирии в случае ухудшения погодных условий по всем федеральным дорогам будет ограничиваться движение транспорта. Об этом в своем блоге рассказал начальник управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

- Во время встречи с руководителем управления автомагистрали «Самара-Уфа-Челябинск» Рамилем Сенжаповым мы пришли к соглашению, в котором также участвуют Госкомитет республики по транспорту и дорожному хозяйству, ГУ МЧС по РБ, что в случае ухудшения погодных условий по всем федеральным дорогам будет ограничиваться движение транспорта. Оно коснется грузового транспорта, ведь именно грузовики не способны преодолевать трудные участки, в частности, подъемы в условиях гололедицы и снегопада, - написал Динар Гильмутдинов. - Ограничение движения для большегрузов откроет путь для снегоуборочной техники, тем самым позволит последним своевременно отчистить и подсыпать автодороги. Местом временной парковки послужат имеющиеся стоянки кемпингов, расположенных вдоль трасс.  

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