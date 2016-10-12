В Уфу приедет министр энергетики России Александр Новак

Наталья КУЗНЕЦОВА

Он посетит Российский энергетический форум.

Фото: kremlin.ru

С 18 по 21 октября в уфимском выставочном комплексе ВДНХ Экспо пройдет Российский энергетический форум. Планируется, что в нем примут участие около двух тысяч специалистов России и стран СНГ. Главным спикером станет министр энергетики России Александр Новак.

В четырехдневной программе - пленарное заседание, 21 секция и две специализированные выставки. Помимо этого запланировано проведение специализированного конкурса, фотовыставка "Реальная энергетика, а также неформальная встреча "без гластуков" студентов и аспирантов с директорами основных компаний отрасли.