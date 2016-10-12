|
12 октября, среда
|
ХРОНОГРАФ
В Уфу приедет министр энергетики России Александр Новак// 12.10.2016
Он посетит Российский энергетический форум.
Фото: kremlin.ru
С 18 по 21 октября в уфимском выставочном комплексе ВДНХ Экспо пройдет Российский энергетический форум. Планируется, что в нем примут участие около двух тысяч специалистов России и стран СНГ. Главным спикером станет министр энергетики России Александр Новак.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии гражданам отказали в референдуме по санаторию «Янган-Тау»
12.10.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфу приедет министр энергетики России Александр Новак
12.10.2016 // ПУЛЬС
Внешнеторговый оборот Башкирии сократился на 20 процентов
12.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии в суд направлено дело о банде в Бирском районе
12.10.2016 // ПЕРСОНА
Александр Корсик покинет пост президента «Башнефти»
12.10.2016 // СПОРТ
Защитник «Уфы» Живоглядов спас ворота сборной России в игре с Финляндией
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев - о празднике 11 октября.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте