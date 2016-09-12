Глава Башкирии рассказал, сколько жилья нужно построить в Стерлитамаке

Ольга КОРЗИК

Рустэм Хамитов посетил Стерлитамак.

Фото: пресс-служба главы РБ

Вчера, 11 сентября, глава республики Рустэм Хамитов съездил с рабочей поездкой в Стерлитамак. В ходе поездки посетил социальные и инфраструктурные объекты. Он рассказал о том, сколько жилья нужно еще построить в городе.

- Стерлитамак отличает грамотный подход в части комплексной застройки новых микрорайонов. Продуманная транспортная логистика, одновременное строительство жилых домов и социальных объектов, учёт современных градостроительных новшеств являются для других муниципалитетов хорошим примером, сказал Рустэм Хамитов.

По данным главы региона, в городе в за последние четыре-пять лет в три раза увеличили жилищное строительство.

--У нас в Стерлитамаке жилья пока ещё строится не так много, как мы хотели бы. Но всё равно мы сделали хорошие шаги вперед. В 2010 году было сдано 37 тысяч кв. м жилья. В этом году эта цифра будет 105-110 тысяч кв. м., сказал Рустэм Хамитов.

Однако, по его словам, нужно продолжать это движение

- Нам нужно 150-200 тысяч кв. м в год, чтобы Стерлитамак по удельным средним показателям количества жилья на душу населения вышел на среднереспубликанский уровень, который составляет 24 кв. м на человека. В Стерлитамаке этот показатель сегодня приближается ещё только к 21 кв. м. Есть над чем работать, заключил он.

По его словам, городу «есть куда развиваться».

- Но вспомним, что у города не было площадей, на которых можно строиться. С 2010-2011 годов мы буквально «воевали» за то, чтобы у города появились строительные площадки, земля, на которой можно было бы строить. Собственно говоря, нам удалось одержать такого рода победу. Конечно, я немного утрирую, но это так, - сказал глава региона.