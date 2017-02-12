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13 февраля, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе очевидцы сняли, как перевернулась машина// 12.02.2017
Это произошло в Чесноковке.
Фото: youtube.com
Уфимец снял на видео последствия аварии, произошедшей вчера, 11 февраля, в уфимском микрорайоне Чесноковка. На видео видно, что машина в результате ДТП перевернулась. Очевидец сообщил Медиакорсети, что видео он снял по пути в магазин, он собрался за хлебом, когда увидел эту машину.
-Я снял видео вчера, на улице Державная, было примерно половина первого, - рассказал он Медиакорсети.
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