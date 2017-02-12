В Уфе очевидцы сняли, как перевернулась машина

Разиф АБДУЛЛИН

Это произошло в Чесноковке.

Фото: youtube.com

Уфимец снял на видео последствия аварии, произошедшей вчера, 11 февраля, в уфимском микрорайоне Чесноковка. На видео видно, что машина в результате ДТП перевернулась. Очевидец сообщил Медиакорсети, что видео он снял по пути в магазин, он собрался за хлебом, когда увидел эту машину.

-Я снял видео вчера, на улице Державная, было примерно половина первого, - рассказал он Медиакорсети.