|
13 февраля, понедельник
|
ХРОНОГРАФ
Главный госавтоинспектор Башкирии выложил видео кабанов на трассе// 12.02.2017
Они встретились на трассе в Гафурийском районе.
Фото: youtube.com
Целое семейство кабанов, вышедших ночью на дорогу в Гафурийском районе Башкирии, попало в поле зрения видеорегистратора. Видео с кабанами выложил на своей странице в Instagramm главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
- Делюсь с вами! – написал на своей странице чиновник. - Семейство кабанов подошло к дороге. Но животные не стали переходить проезжую часть и вернулись в лес.
Он предупредил водителей об опасности и напомнил, что нужно быть осторожным ночью:
- Друзья, в природе встречаются очень крупные особи, и вес взрослого кабана может достигать до 200 кг. Не так сложно представить последствия наезда на особь, особенно, если скорость движения будет высокой. Поэтому на зимней дороге, на просёлочной дороге – и тем более ночью! - будьте максимально осторожны.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе по видеозаписям разыскивают фальсификаторов выборов
12.02.2017 // ХРОНОГРАФ
В Уфе очевидцы сняли, как перевернулась машина
12.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии жители Благовещенска готовы на митинг: исчезает пруд
12.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимский Левша создал бюст Трампа на кончике карандаша
12.02.2017 // ПУЛЬС
Рустэм Хамитов создал рабочую группу по повышению рождаемости в Башкирии
12.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии возбудили дело по убийству таксиста
12.02.2017 // ПЕРСОНА
Популярный певец Elvin Grey из Башкирии попал в аварию
12.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе начались протесты заёмщиков
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте