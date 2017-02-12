13 февраля, понедельник
ХРОНОГРАФ

Главный госавтоинспектор Башкирии выложил видео кабанов на трассе

Разиф АБДУЛЛИН // 12.02.2017
Они встретились на трассе в Гафурийском районе.

Фото: youtube.com

Целое семейство кабанов, вышедших ночью на дорогу в Гафурийском районе Башкирии, попало в поле зрения видеорегистратора. Видео с кабанами выложил на своей странице в Instagramm главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

- Делюсь с вами! – написал на своей странице чиновник. -  Семейство кабанов подошло к дороге. Но животные не стали переходить проезжую часть и вернулись в лес. 

Он предупредил водителей об опасности и напомнил, что нужно быть осторожным ночью:

- Друзья, в природе встречаются очень крупные особи, и вес взрослого кабана может достигать до 200 кг. Не так сложно представить последствия наезда на особь, особенно, если скорость движения будет высокой.  Поэтому на зимней дороге, на просёлочной дороге – и тем более ночью! - будьте максимально осторожны.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

12.02.2017
В Уфе очевидцы сняли, как перевернулась машина
Это произошло в Чесноковке.

11.02.2017
Оборудование «Башнефти» находится в неудовлетворительном состоянии – «Роснефть»
Также вскрылись "замятые" происшествия на "Башнефти".

10.02.2017
В этом году в Башкирии под колеса автобусов попали уже 13 человек
В прошлом году было 4 летальных исхода.

10.02.2017
В Уфе нашли женщину, сбившую ребенка на пешеходном переходе
Сейчас ей грозит административный арест или лишение прав.

09.02.2017
В Башкирии разрешили браки с 15 лет
Депутаты Госсобрания определили перечень особых обстоятельств – это только беременность или рождение ребенка.

09.02.2017
В Уфе ищут виновника ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик
Водитель наехал на ребенка прямо на пешеходном переходе.

09.02.2017
В Башкирии пьяный водитель сбил женщину и уехал
Впрочем, его быстро разыскали сотрудники ГИБДД.

09.02.2017
В Башкирии руководство торгового центра требует деньги у родителей пострадавшего
С мамы несчастного мальчика требуют деньги на установку нового стекла.

09.02.2017
Коммунальные службы Башкирии готовы к аномально низким температурам
В республике созданы нормативные запасы резервного топлива в объеме 124 тыс тонн

08.02.2017
96% уфимцев довольны уровнем обслуживания в МФЦ
В столице Башкирии работают 11 офисов многофункциональных центров.

08.02.2017
В Уфе снова придут морозы, похолодает до -33
Такая погода ожидается с 9 по 11 февраля.

08.02.2017
Уфимцы дадут названия новым улицам города
Предложения можно оставить по телефону и в группе "Вконтакте".

07.02.2017
В Уфе сняли на видео новый способ борьбы со снегом
Уфимка сгружает снег в коробку и везет ее на обочину автодороги.

07.02.2017
Адвокаты Урала Рахимова просят суд частично прекратить дело
Они считают, что по одному из эпизодов истек срок давности.

07.02.2017
В Уфе «Лексус» сбил школьницу
14-летняя девочка попала в больницу.


  

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"