В Стерлитамаке 10 человек заболели гонконгским гриппом

11.01.2017

Замглавы Уфы показал, как надо чистить дворы Наш корреспондент наведался во двор за два часа до приезда прессы и чиновников.

07.01.2017

В Башкирии в автоаварии погиб еще один человек За прошедшие сутки на территории республики зафиксировано 17 ДТП

06.01.2017

В Башкирии нетрезвый молодой человек пытался угнать чужую машину Угонщику не удалось перемкнуть провода зажигания и он решил ее оттолкать.