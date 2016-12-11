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11 декабря, воскресенье
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ХРОНОГРАФ
Стало известно, когда в Уфу прибудет знаменитый караван Coca-Cola// 11.12.2016
«Рождественский караван» заедет в детский дом и посетит несколько ледовых городков
Как ни странно, на ровне с мандаринами, одним из символов нового года принято считать рекламу известного производителя газированы напитков. Каждый год мы слышим знакомую с детства музыку с простыми, несколько раз повторяющимися словами «Праздник к нам приходит». Уже несколько лет подряд в преддверии нового года по России начинает курсировать «Рождественский караван», делая остановки в крупных городах. В этом году прибытие каравана в Уфу ожидается 24 декабря, во время визита грузовики посетят воспитанников детского дома, и заедут в несколько ледовых городков, в том числе на главную ёлку города в парк «Ватан».
Предлагаем вам вспомнить как в предыдущие года уфимцы встречали «Рождественский караван».
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