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ХРОНОГРАФ
Предприимчивые жители Башкирии решили заработать на истории с Бурзянскими школьниками// 11.12.2016
Предприниматели из Бурзянского района Башкирии начали выпуск сувенирной продукции, по мотивам нашумевшей истории о школьниках с топорами
Фото: Башинформ
Сувениры в виде деревянных топоров разных размеров, теперь можно купить в Бурзянском районе Башкирии. Как сообщает агентство «Башинформ» реализация товара идёт полным ходом, а производитель уже зарегистрировал авторские права. Брелки и настольные аксессуары изготавливаются из липы, а купить их можно заказав через администраторов одной из групп в социальной сети «Вконтакте».
Толчком для такого бизнеса стала нашумевшая история о Школьниках из Бурзянского района, которые вынуждены ходить в школу через лес, а для защиты от диких животных родители давали малышам топоры. Видеозапись, на которой изображены несколько детей, идущих в школу с топорами, посмотрели десятки тысяч пользователей со всего мира. На основе записи были подготовлены несколько статей, которые были опубликованы всемирно известными новостными агентствами, в том числе английскими «BBC» и «Daily Mail».
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