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11 ноября, пятница
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ХРОНОГРАФ
Аэрофлот отменил рейс из Уфы в Москву на 12 ноября// 11.11.2016
Эти меры приняты в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево.
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене 89 рейсов на 11-12 ноября из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шерементьево. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте компании.
Среди отмененных есть рейс «Шереметьево-Уфа-Шереметьево», который назначен на 12 ноября. Также отменены рейсы в Казань, Ригу, Набережные Челны, Белград, Санкт-Петербург, Пермь.
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