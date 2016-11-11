В Башкирии живодеры жестоко избили дворняжку

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У животного - сотрясение мозга и перелом передних конечностей.

Фото: ufa-room.ru

Неизвестные жители Стерлитамака, как сообщает Ufa-Room, избили бездомную собаку. Жители одного из домов на улице Проспект Октября обнаружили несчастное животное в подъезде и сообщили о случившемся защитникам животных.

У собаки - сотрясение мозга, повреждены глаза и в трех местах переломаны передние лапы. Живодеров уже ищут полицейские.

Сейчас о покалеченной собаке заботятся сотрудники приюта «Дружок». Чтобы помочь пострадавшему псу, необходимо связаться с Раисой Бецку, которая руководит благотворительным фондом помощи животным.