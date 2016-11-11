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11 ноября, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии резко увеличилось число травм на производстве// 11.11.2016
За девять месяцев на рабочем месте погибли 45 человек.
По итогам девяти месяцев этого года в Башкирии погибли 45 работников, сообщает пресс-служба минтруда республики. Это на 18 человек больше, чем за тот же период прошлого года.
Больше всего работников погибло на производстве в Уфе – 14 человек. Также отрицательная динамика в Абзелиловском, Альшеевском, Буздякском и Уфимском районе, а также в Стерлитамаке.
На заседание межведомственной комиссии были приглашены руководители производств, на которых были допущены особо тяжелые травмы работников. В их числе - Абзелиловский филиал «Башкиравтодора», где водителя при движении задним ходом экскаватора придавило ковшом экскаватора к дому. В «Уфимском моторостроительное производственном управлении» испытатель-механик двигателей получил ожоги тяжелой степени от загоревшегося бензина, которым он промывал изделие. На заводе «НЕФАЗ» при выполнении работ по регулировке амортизаторов на полуприцепе самосвала слесарь был зажат между рамой и платформой полуприцепа. На Уфимском фанерном комбинате случаи травмирования работников на производстве и вовсе допускаются ежегодно. На нем до конца месяца будет проведена комплексная проверка.
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