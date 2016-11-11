|
11 ноября, пятница
|
ХРОНОГРАФ
О школьниках с топорами из Башкирии написал сайт телеканала BBC// 11.11.2016
Одно из ведущих мировых СМИ рассказало о проблеме деревни Бурзянского района.
Фото: bbc.com
Школьники из Бурзянского района, которым пришлось идти в школу с топорами, прославились на весь мир. О проблеме деревни Верхний Нугуш написал сайт телеканала BBC.
- Местные чиновники сообщили Медиакорсети, что они знали о ситуации, но не могли обеспечить автобус из-за крутого склона на трассе, - говорится в сообщении. – Они сказали, что договорились с родителями о том, что те будут водить по очереди своих детей в школу.
После того как тема получила широкий резонанс, чиновники быстро нашли решение проблемы.
- Отмечая быстрый разворот, Медиакорсеть говорит: "Возможно, реакция на освещение в СМИ и социальных сетях помогли властям посмотреть на проблему под другим углом.
Напомним, ранее о школьниках из Бурзянского района написали Daily Mail, Российская газета. Городской телеканал UTV cнял репортаж из района, подробно рассказав о ситуации.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
10.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Школьники с топорами из Башкирии стали героями Daily Mail и Российской газеты
07.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Бурзянском районе Башкирии дети ходят в школу с топором
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
11.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В выходные в Башкирии похолодает до -14°
11.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Памфилова отправит в Башкирию еще двух членов ЦИК для проверки выборов
11.11.2016 // ПЕРСОНА
Михаил Закомалдин: На новой должности на поставленные задачи придется смотреть шире
11.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фантастический триллер "Прибытие" вышел в прокат
11.11.2016 // ПОЛЕЗНО
Как выбрать спутниковое телевидение в Башкирии
11.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Топором прорубить цифровое окно
11.11.2016 // ПУЛЬС
Стала известна дата строительства нового моста через Белую
11.11.2016 // ХРОНОГРАФ
О школьниках с топорами из Башкирии написал сайт телеканала BBC
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев считает нашумевшую историю в Бурзянском районе непреднамеренным, но долгожданным прорывом в пиаре республики.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте