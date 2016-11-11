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ХРОНОГРАФ

О школьниках с топорами из Башкирии написал сайт телеканала BBC

Наталья КУЗНЕЦОВА // 11.11.2016
Одно из ведущих мировых СМИ рассказало о проблеме деревни Бурзянского района.

Фото: bbc.com

Школьники из Бурзянского района, которым пришлось идти в школу с топорами, прославились на весь мир. О проблеме деревни Верхний Нугуш написал сайт телеканала BBC.

- Местные чиновники сообщили  Медиакорсети, что они знали о ситуации, но не могли обеспечить автобус из-за крутого склона на трассе, - говорится в сообщении. – Они сказали, что договорились с родителями о том, что те будут водить по очереди своих детей в школу.

После того как тема получила широкий резонанс, чиновники быстро нашли решение проблемы.

- Отмечая быстрый разворот, Медиакорсеть говорит: "Возможно, реакция на освещение в СМИ и социальных сетях помогли властям посмотреть на проблему под другим углом.

Напомним, ранее о школьниках из Бурзянского района написали Daily Mail, Российская газета. Городской телеканал UTV cнял репортаж из района, подробно рассказав о ситуации.

 

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