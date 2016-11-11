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11 ноября, пятница
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ХРОНОГРАФ
Хамитов и Миллер обсудили газификацию Башкирии// 11.11.2016
Глава республики Рустэм Хамитов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретились в Москве.
Фото: glavarb.ru
Рабочая встреча Рустэма Хамитова и Алексея Миллера прошла в Москве 10 ноября, сообщается на официальном сайте главы региона. В ходе встречи они обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве.
В частности, речь шла о газификации республики. В 2006-2015 годах «Газпром» построил в Башкирии 21 межпоселковый газопровод общей протяжённостью 405 км. За это время уровень газификации региона вырос с 78,5 до 89,6 процента (в среднем по России – 66,2 процента). И сейчас «Газпром» строит шесть межпоселковых газопроводов в Краснокамском, Баймакском, Бураевском, Мишкинском, Уфимском и Учалинском районах республики.
Также на встрече обсудили и работу «Газпрома» по развитию в Башкортостане рынка газомоторного топлива. Сегодня в республике уже действуют 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома» и строится ещё одна станция в Уфе.
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