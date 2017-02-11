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ХРОНОГРАФ
В Уфе на «пьяной дороге» столкнулись три иномарки// 11.02.2017
Есть пострадавший.
В Уфе произошло столкновение трех иномарок, сообщает «Башинформ». На улице Сельская Богородская 43-летний водитель «Chevrolet Cruze» выехал на встречку. Машина столкнулась с «Subaru Legacy», за рулем которого был 47-летний водитель, и в «Volkswagen Polo», которой управляла 31-летняя водительница. Водитель «Subaru Legacy» получил травмы в результате ДТП.
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