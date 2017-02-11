12 февраля, воскресенье
ХРОНОГРАФ

Оборудование «Башнефти» находится в неудовлетворительном состоянии – «Роснефть»

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 11.02.2017
Также вскрылись "замятые" происшествия на "Башнефти".

Большая часть оборудования «Башнефти» по итогам аудита «Роснефти» находится в неудовлетворительном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Роснефти».

Менеджмент, руководивший «Башнефтью» до того, как пришла «Роснефть», не тратился на модернизацию и ремонт оборудования, информация о размере реально выделяемых на это финансовых средств, до акционеров не доводилась. Также сроки эксплуатации оборудования продлевались необоснованно, а оборудование, на котором проводилось некачественные обслуживание и ремонт временно выведено из эксплуатации, к примеру, установку деасфальтизации из эксплуатации вывели полностью.

Представитель «Роснефти» сообщил, что «Роснефть» выявила большое количество фактов происшествий различного уровня на едином нефтеперерабатывающем комплексе «Башнефти», которые не были зарегистрированы.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

10.02.2017
В этом году в Башкирии под колеса автобусов попали уже 13 человек
В прошлом году было 4 летальных исхода.

10.02.2017
В Уфе нашли женщину, сбившую ребенка на пешеходном переходе
Сейчас ей грозит административный арест или лишение прав.

09.02.2017
В Башкирии разрешили браки с 15 лет
Депутаты Госсобрания определили перечень особых обстоятельств – это только беременность или рождение ребенка.

09.02.2017
В Уфе ищут виновника ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик
Водитель наехал на ребенка прямо на пешеходном переходе.

09.02.2017
В Башкирии пьяный водитель сбил женщину и уехал
Впрочем, его быстро разыскали сотрудники ГИБДД.

09.02.2017
В Башкирии руководство торгового центра требует деньги у родителей пострадавшего
С мамы несчастного мальчика требуют деньги на установку нового стекла.

09.02.2017
Коммунальные службы Башкирии готовы к аномально низким температурам
В республике созданы нормативные запасы резервного топлива в объеме 124 тыс тонн

08.02.2017
96% уфимцев довольны уровнем обслуживания в МФЦ
В столице Башкирии работают 11 офисов многофункциональных центров.

08.02.2017
В Уфе снова придут морозы, похолодает до -33
Такая погода ожидается с 9 по 11 февраля.

08.02.2017
Уфимцы дадут названия новым улицам города
Предложения можно оставить по телефону и в группе "Вконтакте".

07.02.2017
В Уфе сняли на видео новый способ борьбы со снегом
Уфимка сгружает снег в коробку и везет ее на обочину автодороги.

07.02.2017
Адвокаты Урала Рахимова просят суд частично прекратить дело
Они считают, что по одному из эпизодов истек срок давности.

07.02.2017
В Уфе «Лексус» сбил школьницу
14-летняя девочка попала в больницу.

06.02.2017
В Башкирии пройдет концерт памяти жертв авиакатастрофы ТУ-154
В нем примут участие таланты со всей республики.

06.02.2017
В «Башнефти» устанавливают причины воспламенения на нефтезаводе
ЧП произошло на Уфимском нефтезаводе.


  

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"