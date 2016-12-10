|
10 декабря, суббота
|
ХРОНОГРАФ
Жена водителя, наехавшего на автобус с детьми на трассе в ХМАО, беременна// 10.12.2016
После того, как женщина узнала о том, что мужа задержали, у нее появилась угроза выкидыша.
Водителя грузовика, который задел автобус с детьми на трассе Ханты-Мансийск – Омск, в Башкирии ждет беременная жена. Об этом сообщает ГТРК-Башкортостан. Журналисты телеканала встретились с женщиной.
Илсюяр Саитханова сейчас постоянно находится под наблюдением врачей. После того, как она узнала, что на этот раз муж вовремя не вернется из рейса, женщине стало плохо и появилась угроза выкидыша. Сейчас она находится на седьмом месяце беременности и воспитывает двухлетнюю дочь.
Водителя грузовика задержали сразу после аварии и отправили под стражу до 4 февраля. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, в которой погибли 12 человек. По информации, которая есть на данный момент, автобус, перевозивший детей, задел ехавший навстречу грузовик.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
10.12.2016 // ПЕРСОНА
Дмитрий Хворостовский отказался от выступлений из-за прогрессирующей болезни
10.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии в этом году усыпили 20 тысяч животных
10.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Салавате на пешеходном переходе сбили мужчину – видео
10.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Жена водителя, наехавшего на автобус с детьми на трассе в ХМАО, беременна
10.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Казани мужчина ограбил банк в маске Стаса Михайлова
10.12.2016 // ПЕРСОНА
Ильдар Абдразаков в интервью Forbes: «Хочется петь дома»
09.12.2016 // ПЕРСОНА
Важна не форма собственности телеканала БСТ, а ее содержание: Борис Мелкоедов
09.12.2016 // ФОТОФАКТ
Жители Шакши двадцать лет живут без асфальта
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте