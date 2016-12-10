Жена водителя, наехавшего на автобус с детьми на трассе в ХМАО, беременна

Наталья КУЗНЕЦОВА

После того, как женщина узнала о том, что мужа задержали, у нее появилась угроза выкидыша.

Водителя грузовика, который задел автобус с детьми на трассе Ханты-Мансийск – Омск, в Башкирии ждет беременная жена. Об этом сообщает ГТРК-Башкортостан. Журналисты телеканала встретились с женщиной.

Илсюяр Саитханова сейчас постоянно находится под наблюдением врачей. После того, как она узнала, что на этот раз муж вовремя не вернется из рейса, женщине стало плохо и появилась угроза выкидыша. Сейчас она находится на седьмом месяце беременности и воспитывает двухлетнюю дочь.

Водителя грузовика задержали сразу после аварии и отправили под стражу до 4 февраля. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, в которой погибли 12 человек. По информации, которая есть на данный момент, автобус, перевозивший детей, задел ехавший навстречу грузовик.