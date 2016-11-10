В Уфе пройдет круглый стол по профилактике суицидов

Наталья КУЗНЕЦОВА

О том, как предотвратить самоубийства, расскажут врачи, ученые, депутаты и общественники.

В Уфе 15 ноября на на площадке Фонда развития городских проектов состоится круглый стол по профилактике суицидов. В нем примут участие врачи, ученые, депутаты и общественники.

Участники круглого стола обсудят наиболее распространенные причины суицидов и меры их профилактики. Также они составят план совместной работы по снижению количества самоубийств.

К участию в круглом столе приглашаются все неравнодушные к данной проблеме люди. Для того, чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить анкету здесь

Круглый стол пройдет по адресу ул. Менделеева, 158 (ВДНХ-Дом). Начало 15 ноября - в 15.00.