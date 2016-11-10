В Уфе на три дня закроют проезд по улице Степана Халтурина

Ольга КОРЗИК

Эти меры приняты в связи с реконструкцией водопровода.

В Уфе 11 ноября с 20.00 будет закрыто движение автотранспорта по улице Степана Халтурина, на участке от дома №30 до перекрёстка с улицей Рихарда Зорге, сообщили в пресс-службе администрации города.

Эти меры приняты из-за реконструкции водопровода, которую проводит ООО «Башкирская генерирующая компания». Ограничение будет действовать до 8.00 14 ноября.