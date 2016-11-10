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10 ноября, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Уфе на три дня закроют проезд по улице Степана Халтурина// 10.11.2016
Эти меры приняты в связи с реконструкцией водопровода.
В Уфе 11 ноября с 20.00 будет закрыто движение автотранспорта по улице Степана Халтурина, на участке от дома №30 до перекрёстка с улицей Рихарда Зорге, сообщили в пресс-службе администрации города.
Эти меры приняты из-за реконструкции водопровода, которую проводит ООО «Башкирская генерирующая компания». Ограничение будет действовать до 8.00 14 ноября.
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