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ХРОНОГРАФ
В Башкирии детям надо сократить время пребывания в лагерях отдыха - ОНФ// 10.11.2016
В региональном ОНФ также считают, что мало внимания уделяется содержательности и познавательности детского отдыха.
Фото: Азат Гиззатуллин
Загородный оздоровительный отдых должен охватывать большее количество детей, в лагерях необходимо уделять более пристальное внимание качеству образовательных программам, считают эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Башкирии. Накануне на региональной конференции ОНФ были высказаны предложения по улучшению качества летнего отдыха детей и подростков.
Первый заместитель министра образования республики Айбулат Хажин согласен с такой постановкой вопроса, тем более это связано с уменьшением бюджетных расходов. Но, по мнению чиновника есть требования САНПина, которые нарушать министерство не может. Эту проблему надо выносить на федеральное обсуждение. Фронтовики отметили, что обязательно поднимут этот вопрос на съезде ОНФ, который пройдет в конце ноября в Москве.
Среди наиболее проблемных вопросов общественники отметили сложности с организацией медицинского обслуживания в загородных лагерях, дефицит квалифицированных педагогических кадров, отсутствие площадок для обмена опытом специалистов, работающих в сфере детского отдыха.
Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Сергей Корлыханов, сказал, что многие детские лагеря требуют капитального ремонта. По этой причине десятки их них могут и не открыться летом 2017 года. Также серьезную озабоченность вызывает содержание образовательных программ.
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