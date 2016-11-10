Школьники с топорами из Башкирии стали героями Daily Mail и Российской газеты

Злата ЗУКОВИЧ

Британская Daily Mail и "Российская газета" рассказали о школьниках с топорами в Бурзянском районе республики.

Фото: Youtube.com

Крупная британская газета Daily Mail опубликовала на своем официальном сайте историю про детей деревни Ямаш (Верхний Нугуш) Бурзянского района Башкирии, которые ходили в школу с топорами.

- Когда наши дети, мальчики 12-14 лет, шли домой, им навстречу вышел волк. Дети испугались сильно, побежали обратно в Галиакбер. Я и еще одна женщина пошли вечером за своими детьми – в руках топоры и фонарь, - цитирует британское издание слова матери одного из детей, которые привел ресурс ProUfu.ru.

О ситуации в Бурзянском районе рассказала вчера и "Российская газета":

– После распространения информации о нарушении прав школьников из деревни Верхний Нугуш прокуратура Бурзянского района потребовала местную администрацию принять меры. В итоге муниципалитет выделил для перевозки детей "УАЗ".

Местная жительница Бурзянского района Зульфия Подугольникова рассказала, что весь Бурзянский район расположен в дремучих лесах.

– Помимо волков и кабанов расплодилось. Они тоже неприхотливые в еде, упадешь и тебя схрумкают, - пишет Зульфия. - Отстрел запрещен тех и этих тварей. Всю жизнь была угроза нападения на людей. Бывало что и съедали. Так поговорят, погорюют и все. Так что эти детки сделали у нас революцию своего рода! Молодцы!

Напомним, 7 ноября Медиакорсеть рассказала о видео, присланном в редакцию, на котором был снят поход детей через лес, один из детей держал в руках топор для защиты от волков. В тот же день телеканал "Россия 24" рассказал об этой ситуации, а прокуратура в Башкирии объявила о проведении доследственной проверки. В результате администрация района сумела решить вопрос о транспорте для детей из деревни Ямаш (Верхний Нугуш), а на "Авторадио" сочинили песню про этих детей.