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ХРОНОГРАФ
Житель Бирска выиграл суд у создателей мультфильма «Маша и Медведь»// 10.10.2016
Хозяева бренда «Маша и Медведь» требовали с жителя Башкирии 90 тысяч рублей.
Как говорится в решении Арбитражного суда Башкирии, создатели мультфильма «Маша и Медведи» пытались восстановить свои авторские права.
Судя по их заявлению, в 2014 году индивидуальный предприниматель из Бирска Эдуард Музафаров продал три наклейки с изображениями персонажей известного мультфильма, при этом были нарушены авторские права.
За три наклейки с бирянина требовали в общей сложности 90 тысяч рублей. Но судья, изучив материалы дела, принял решение отказать в иске. Дело в том, что в качестве доказательств продажи был предоставлен только товарный чек, в котором не сказано, какой именно товар приобретался. Помимо этого представители правообладателя не появились на судебном заседании, хоть и были извещены.
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