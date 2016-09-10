На трассе в Башкирии перевернулся «КАМАЗ» с зерном

ДТП произошло 9 сентября.

Фото: группа "На дорогах Сибая"

Вчера,9 сентября, днем в Башкирии на трассе между Зилаиром и Юлдыбаево перевернулся грузовой автомобиль «КAMAZ» с зерном. Об этом сообщили в группе «На дорогах Сибая» (Башкирское Зауралье). Для того, чтобы собрать зерно, вызвали трактор. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.