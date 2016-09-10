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10 сентября, суббота
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ХРОНОГРАФ
На трассе в Башкирии перевернулся «КАМАЗ» с зерном// 10.09.2016
ДТП произошло 9 сентября.
Фото: группа "На дорогах Сибая"
Вчера,9 сентября, днем в Башкирии на трассе между Зилаиром и Юлдыбаево перевернулся грузовой автомобиль «КAMAZ» с зерном. Об этом сообщили в группе «На дорогах Сибая» (Башкирское Зауралье). Для того, чтобы собрать зерно, вызвали трактор. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.
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