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10 сентября, суббота
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ХРОНОГРАФ
В ДТП на Демском шоссе в Уфе погиб молодой человек// 10.09.2016
ДТП произошло вечером 9 сентября.
Фото: группа БашДТП
Вчера, 9 сентября, около 22 часов на трассе Уфа-Дема столкнулись три автомобиля, погиб один человек, сообщает ГИБДД по РБ.
- По предварительным данным, водитель автомашины «Шевроле Круз», житель города Дюртюли 1985 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Фольксвагеном» и ВАЗ-2115, следует из сообщения инспекции.
Водитель отечественного автомобиля, уфимец 1993 года рождения погиб на месте. Водитель «Шевроле» после оказания медицинской помощи был отпущен.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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