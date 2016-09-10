10 сентября, суббота
ХРОНОГРАФ

В ДТП на Демском шоссе в Уфе погиб молодой человек

Ольга КОРЗИК // 10.09.2016
ДТП произошло вечером 9 сентября.

Фото: группа БашДТП

Вчера, 9 сентября, около 22 часов  на трассе Уфа-Дема столкнулись три автомобиля, погиб один человек, сообщает ГИБДД по РБ.

- По предварительным данным, водитель автомашины «Шевроле Круз», житель города Дюртюли 1985 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Фольксвагеном» и ВАЗ-2115, следует из сообщения инспекции.

Водитель отечественного автомобиля, уфимец 1993 года рождения погиб на месте. Водитель «Шевроле» после оказания медицинской помощи был отпущен.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

 

 

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