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10 сентября, суббота
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ХРОНОГРАФ
В Казани вандалы осквернили более 100 памятников на кладбище// 10.09.2016
Мэрия города велела владельцам разрушенных надгробий восстановить их самостоятельно.
В Казани, на территории Ново-Татарского кладбища, неизвестные ночью 8 сентября разрушили более 100 памятников, сообщает Inkazan. Орудий преступлений на месте найдено не было.
По данным издания, мэрия города велела владельцам разрушенных надгробий восстановить их самостоятельно. При этом городские власти обещают оказать посильную помощь и предоставлять и предоставлять необходимые услуги «по самым минимальным ценам».
- Горожане, как владельцы захоронений, отвечают за содержание могильных сооружений и должны сами восстанавливать их. Мы будем оказывать посильную помощь, необходимые услуги будут оказываться по самым минимальным ценам, — цитирует слова начальника управления по организации ритуальных услуг мэрии города Марата Ишкина издание.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.2 ст.244 УК РФ «надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Президент РТ Рустам Минниханов взял расследование происшествия под личный контроль.
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