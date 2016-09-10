|
10 сентября, суббота
|
ХРОНОГРАФ
В Октябрьском районе Уфы отключат холодную воду// 10.09.2016
Воды не будет 16 сентября.
Фото: Кристина Дейнеко
16 сентября в Октябрьском районе Уфы отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. Это связано с заменой водопроводной арматуры по ул. Набережная реки Уфы, 43/1.
Поэтому с 10 до 20 часов будет отключена холодная и горячая вода по следующим адресам: ул. Набережная реки Уфы, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
10.09.2016 // СПОРТ
Уфимский школьник стал призером мирового первенства по тайскому боксу
10.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии могут построить еще две дороги за счет сборов от системы «Платон»
09.09.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе пенсионерку-инвалида оставили в квартире без окна
09.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии будут судить бывшего сотрудника ГИБДД за взятку
09.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Неординарный Кадыров: говорит бывший врач и банкир
09.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Путин назначил нового детского омбудсмена
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте