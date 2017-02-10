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ХРОНОГРАФ

В этом году в Башкирии под колеса автобусов попали уже 13 человек

Кристина ДЕЙНЕКО // 10.02.2017
В прошлом году было 4 летальных исхода.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Все чаще в сводках ГИБДД стали фигурировать автобусы. Например, как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, по вине водителей автобусов на дорогах республики в прошлом году произошло 204 аварии, 4 человека погибли и 324 травмированы.

- Более чем две трети происшествий произошло на территории Уфы: 178 аварий, 2 человека погибли и 262 получили травмы, - пишет Динар Гильмутдинов в своем блоге. - Чаще всего происходили столкновения, опрокидывания и наезды автобусов на пешеходов.  Причинами стали несоблюдение очерёдности проезда, превышение установленной скорости движения, несоблюдение безопасной дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Уже в январе 2017 года в девяти авариях  пострадали 13 человек. Ведется профилактическая работа с водителями, с должностными и юридическим лицами, которые заняты организацией пассажирских перевозок. В 184 плановых проверках, штраф получили более 1500 тысяч должностных и юридических лиц.

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