В Башкирии фирма выплатит 200 тысяч рублей штрафа за пищевые ароматизаторы

Злата ЗУКОВИЧ

В их составе было 40 процентов алкоголя.

Коммерческая фирма «ЕвгИрина» продавала в своем магазине пищевые ароматизаторы, которые относились к спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Из торговой точки изъяли восемь литров ароматизаторов, в составе которых было 40 процентов алкоголя. По этому факту прокуроры Альшеевского района возбудили административное дело в отношении компании и оштрафовали ее на 200 тысяч рублей. Директор фирмы попытался обжаловать вынесенное решение в суде, но тот оставил ранее принятое решение в силе.