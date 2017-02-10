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ХРОНОГРАФ
В Уфе нашли женщину, сбившую ребенка на пешеходном переходе// 10.02.2017
Сейчас ей грозит административный арест или лишение прав.
Как сообщил в своем Instagram главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, нашли водителя, сбившего 10-летнего мальчика 8 февраля в 14:25 на перекрестке улиц Комсомольская и Бессонова. Виновником оказалась 26-летняя уфимка, управлявшая автомобилем "Lifan Smily".
Виновница призналась в совершении наезда. Сейчас ей грозит лишение прав до полутора лет или административный арест.
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