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ХРОНОГРАФ

В Уфе нашли женщину, сбившую ребенка на пешеходном переходе

Злата ЗУКОВИЧ // 10.02.2017
Сейчас ей грозит административный арест или лишение прав.

Как сообщил в своем Instagram главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, нашли водителя, сбившего 10-летнего мальчика 8 февраля в 14:25 на перекрестке улиц Комсомольская и Бессонова. Виновником оказалась 26-летняя уфимка, управлявшая автомобилем "Lifan Smily".

Виновница призналась в совершении наезда. Сейчас ей грозит лишение прав до полутора лет или административный арест.

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