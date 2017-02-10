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ХРОНОГРАФ

Ростехнадзор требует уволить четырех руководителей Башнефти

Ольга КОРЗИК // 10.02.2017
Материалы направлены в суд.

Ростехнадзор требует дисквалификации в отношении четырех должностных лиц "Башнефти" в связи с нарушениями требований промышленной безопасности на объектах компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Как считает ведомство, должны быть уволены "директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии филиала "Башнефть" "Башнефть – Уфанефтехим" Артем Галяутдинов, начальник производственной площадки "Уфанефтехим" филиала "Башнефть" "Башнефть – Уфанефтехим" Рашит Шарипов, начальник производственной площадки филиала "Башнефть" "Башнефть-Новойл" Артур Муниров и начальник отдела технадзора филиала "АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим" Андрей Кузнецов".

Ведомство направило в суд материалы административных дел для принятия решения об их дисквалификации.

Также в настоящее время ведомство выясняет причины аварии, которые произошли на установках висбрекинга "Башнефти" 20 и 29 января и 9 февраля 2017 года. В пресс-службе ведомства также уточнили, что по предварительным данным причиной аварии, которая произошла 9 февраля, стало возгорание "электродегидратора блока ЭЛОУ установки АВТ-6".

По результатам проверки в отношении «Башнефти», которую «Ростехнадзор» проводил с 17 по 26 декабря прошлого года, компания оштрафована на 710 тыс руб, к административной ответственности привлечены юридическое лицо и 21 должностное лицо «Башнефти». Нарушения компания должна устранить до 24 марта 2017 года.

Ранее представитель «Роснефти» заявлял, что на «Башнефти» планируется провести комплекс мероприятий по приведению уровня промышленной безопасности и охраны окружающей среды "Башнефти" к стандартам НК "Роснефть".

 

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