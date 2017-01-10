В Уфе родным погибшего на производстве выплатят полмиллиона рублей

Злата ЗУКОВИЧ

Вдова с двумя несовершеннолетними детьми выиграла суд.

Промышленное предприятие «Южноуральский цемент» обязали выплатить 500 тысяч рублей родственникам погибшего на производстве 26-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в сентябре 2015 года мужчина при отгрузке строительных материалов провалился в тару с сухим цементом и погиб от удушья, выполняя работу по заказу ООО «Южноуральский цемент». Вдова погибшего обратилась в суд за взысканием с компании вреда по потере кормильца. У мужчины осталось два несовершеннолетних ребенка.

Суд обязал предприятие выплатить полмиллиона рублей и назначил детям ежемесячные выплаты.