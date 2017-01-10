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ХРОНОГРАФ

В Уфе родным погибшего на производстве выплатят полмиллиона рублей

Злата ЗУКОВИЧ // 10.01.2017
Вдова с двумя несовершеннолетними детьми выиграла суд.

Промышленное предприятие «Южноуральский цемент» обязали выплатить 500 тысяч рублей родственникам погибшего на производстве 26-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в сентябре 2015 года мужчина при отгрузке строительных материалов провалился в тару с сухим цементом и погиб от удушья, выполняя работу по заказу ООО «Южноуральский цемент». Вдова погибшего обратилась в суд за взысканием с компании вреда по потере кормильца. У мужчины осталось два несовершеннолетних ребенка.

Суд обязал предприятие выплатить  полмиллиона рублей и назначил детям ежемесячные выплаты.

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