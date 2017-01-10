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ХРОНОГРАФ

Администрация Уфы создала для горожан «снежную почту»

Наталья КУЗНЕЦОВА // 10.01.2017
На специальный адрес можно отправлять фотографии мест, которые требуют уборки.

Фото: Кристина Дейнеко

Администрация Уфы создала дополнительный канал связи с горожанами для более четкой организации уборки снега, сообщили в пресс-службе мэрии.

На адрес электронной почты [email protected] можно отправлять фотографии улиц и дворов, где требуется уборка или вывоз снега.

 

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