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ХРОНОГРАФ
Администрация Уфы создала для горожан «снежную почту»// 10.01.2017
На специальный адрес можно отправлять фотографии мест, которые требуют уборки.
Фото: Кристина Дейнеко
Администрация Уфы создала дополнительный канал связи с горожанами для более четкой организации уборки снега, сообщили в пресс-службе мэрии.
На адрес электронной почты [email protected] можно отправлять фотографии улиц и дворов, где требуется уборка или вывоз снега.
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