Администрация Уфы создала для горожан «снежную почту»

Наталья КУЗНЕЦОВА

На специальный адрес можно отправлять фотографии мест, которые требуют уборки.

Фото: Кристина Дейнеко

Администрация Уфы создала дополнительный канал связи с горожанами для более четкой организации уборки снега, сообщили в пресс-службе мэрии.

На адрес электронной почты [email protected] можно отправлять фотографии улиц и дворов, где требуется уборка или вывоз снега.