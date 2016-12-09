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9 декабря, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии назначен новый заместитель министра здравоохранения республики// 09.12.2016
Новым замминистра стал Назир Мингазов
В Башкирии продолжаются кадровые перестановки, сегодня стало известно о назначении на пост первого заместителя министра здравоохранения Назира Мингазова, сообщает агентство «Башинформ».
Назир Мингазов начал трудовую деятельность в 1993 году в роддоме города Белебей простым врачом-акушером, позже перешёл работать в городскую больницу. В 2000 году Мингазов перебрался в Красноярский край, где два года проработал в женской консультации на полуострове Таймыр, а затем занял кресло главврача местного роддома. Карьера Назира Мингазова в башкирском Минздраве началась в 2011 году.
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