В Башкирии назначен новый заместитель министра здравоохранения республики

Константин КЛИМОВ

Новым замминистра стал Назир Мингазов

В Башкирии продолжаются кадровые перестановки, сегодня стало известно о назначении на пост первого заместителя министра здравоохранения Назира Мингазова, сообщает агентство «Башинформ».

Назир Мингазов начал трудовую деятельность в 1993 году в роддоме города Белебей простым врачом-акушером, позже перешёл работать в городскую больницу. В 2000 году Мингазов перебрался в Красноярский край, где два года проработал в женской консультации на полуострове Таймыр, а затем занял кресло главврача местного роддома. Карьера Назира Мингазова в башкирском Минздраве началась в 2011 году.