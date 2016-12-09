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ХРОНОГРАФ
В Уфе беременная девушка нашла в замороженных овощах части грызуна// 09.12.2016
Ритейлер отозвал всю партию замороженного перца из всех магазинов сети
Фото: Анна Талалайко
Уфимка Анна Талалайко приобрела в гипермаркете «Ашан» замороженный сладкий перец торговой марки «Каждый день». Девушка приготовила домашним еду. Когда на утро она открыла эту же упаковку и высыпала остатки на сковородку, то с ужасом обнаружила там остатки грызуна. Девушке стало плохо, ведь не только ее супруг, 2-летний ребенок, но и она, беременная, ели овощи из этой пачки.
Сколько нервов из-за переживаний потратила будущая мамочка в ожидании анализов на различных паразитов, сложно себе представить. Семье даже пришлось обратиться к психологу. К счастью, все анализы оказались удовлетворительными. Тем не менее, семья написала претензию администрации магазина с требованием устранить нарушения и выплатить моральный и материальный ущерб в размере 1 млн рублей.
Представители гипермаркета «Ашан» в письменном ответе на претензию сообщили, что гражданская ответственность гипермаркета за причинения вреда здоровью и имуществу на их территории застрахована в ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Продукция, выпускаемая под собственной торговой маркой компании "АШАН Ритейл Россия", многократно контролируется как перед выпуском, так и в процессе реализации.
В компании пообещали, что для качестве коррекции работы с производителем компанией "АШАН Ритейл Россия" принято решение об обеспечении дополнительных мер контроля безопасности производимой продукции. Они позволят оценить качество производства сырья (овощей) для конечного товара (овощных смесей).
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