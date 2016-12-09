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ХРОНОГРАФ

В Уфе беременная девушка нашла в замороженных овощах части грызуна

Кристина ДЕЙНЕКО // 09.12.2016
Ритейлер отозвал всю партию замороженного перца из всех магазинов сети

Фото: Анна Талалайко

Уфимка Анна Талалайко приобрела в гипермаркете «Ашан» замороженный сладкий перец торговой марки «Каждый день». Девушка приготовила домашним еду. Когда на утро она открыла эту же упаковку и высыпала остатки на сковородку, то с ужасом обнаружила там остатки грызуна. Девушке стало плохо, ведь не только ее супруг, 2-летний ребенок, но и она, беременная, ели овощи из этой пачки.

Сколько нервов из-за переживаний потратила будущая мамочка в ожидании анализов на различных паразитов, сложно себе представить. Семье даже пришлось обратиться к психологу. К счастью, все анализы оказались удовлетворительными. Тем не менее, семья написала претензию администрации магазина с требованием устранить нарушения и выплатить моральный и материальный ущерб в размере 1 млн рублей.

Представители гипермаркета «Ашан» в письменном ответе на претензию сообщили, что гражданская ответственность гипермаркета за причинения вреда здоровью и имуществу на их территории застрахована в ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Продукция, выпускаемая под собственной торговой маркой компании "АШАН Ритейл Россия", многократно контролируется как перед выпуском, так и в процессе реализации. 

- Во-первых, перед началом сотрудничества проходит аудит производственной площадки поставщика. Он осуществляется сторонней независимой компанией, которая готовит подробный отчет не только с однозначным выводом, возможно ли сотрудничество с поставщиком, но и с перечислением всех возможных рисков производства, - сообщает ИА Медиакорсеть директор по внешним коммуникациям "АШАН Ритейл Россия" Мария Курносова. - Во-вторых, перед выпуском продукта проходят его лабораторные испытания, а также ежегодные исследования в процессе реализации. Причем образец товара для испытания выбирается случайным образом. Компания "АШАН Ритейл Россия приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию и усиливает меры контроля. Согласно установленным правилам, сразу после обращения клиента в гипермаркет, "АШАН Ритейл Россия" отозвала всю партию замороженного перца из всех магазинов торговой сети. По результатам полученной информации, компанией "АШАН Ритейл Россия" были проведены лабораторные исследования указанной продукции, торговая сеть проинформировала поставщика и провела независимый аудит производства.

В компании пообещали, что для качестве коррекции работы с производителем компанией "АШАН Ритейл Россия" принято решение об обеспечении дополнительных мер контроля безопасности производимой продукции. Они позволят оценить качество производства сырья (овощей) для конечного товара (овощных смесей).
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