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ХРОНОГРАФ

В Уфе неизвестные из пневматики расстреляли собаку

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 09.11.2016
Животное отвезли в ветеринарную клинику.

Фото: Youtube.com

В Уфе в районе остановки «Округ Галле» неизвестные расстреляли собаку. Об этом телеканалу «Вся Уфа» сообщили зоозащитники, которые подобрали раненного пса и отвезли его в ветеринарную клинику.

Там врачи вытащили из тела собаки пулю от пневматического оружия. Кто и почему выстрелил в беззащитную собаку, пока неизвестно. 

- Огнестрельное ранение в последнее время в моей хирургической практике достаточно частое явление, - рассказал «Всей Уфе» ветеринарный врач Айрат Кутлиматов. -Ранения вообще всех областей, начиная от головы, шеи и конечностей животных. И собаки, и кошки подвергаются обстрелам, причем, не только на территории города Уфы.

 Напомним, 4 ноября в районе Колхозного рынка в Уфе неизвестные сняли лоскут кожи с щенка. Тогда раненную дворняжку доставили в ветеринарную клинику с рваными ранами.

- Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Операцию оплатил один из бизнесменов, который после процедур забрал щенка к себе, - сообщили на телеканале. По этому случаю назначена доследственная проверка.

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