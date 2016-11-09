В Башкирии в ДТП погибла женщина, 12-летний ребенок в реанимации

Ольга КОРЗИК

Авария произошла вчера в Давлекановском районе.

Вчера, 8 ноября, в Давлекановском районе Башкирии произошло ДТП, где погибли два человека.

Авария произошла в 11 часов вечера на 53 километре автодороги Чишмы-Киргиз Мияки.

- Водитель с 36-летним стажем, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигаясь со стороны поселка Чишмы в сторону села Киргиз Мияки, предположительно, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ 2107, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

В аварии от полученных травм на месте скончалась водитель отечественного автомобиля, 49-летняя женщина. Ее пассажир, 12-летний ребенок госпитализирован. Водитель иномарки с переломами доставлен в больницу.