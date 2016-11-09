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9 ноября, среда
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии в ДТП погибла женщина, 12-летний ребенок в реанимации// 09.11.2016
Авария произошла вчера в Давлекановском районе.
Вчера, 8 ноября, в Давлекановском районе Башкирии произошло ДТП, где погибли два человека.
Авария произошла в 11 часов вечера на 53 километре автодороги Чишмы-Киргиз Мияки.
- Водитель с 36-летним стажем, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигаясь со стороны поселка Чишмы в сторону села Киргиз Мияки, предположительно, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ 2107, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
В аварии от полученных травм на месте скончалась водитель отечественного автомобиля, 49-летняя женщина. Ее пассажир, 12-летний ребенок госпитализирован. Водитель иномарки с переломами доставлен в больницу.
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