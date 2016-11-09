Суд обязал мэрию Уфы обследовать дом на аварийность

Ольга КОРЗИК

Ранее межведомственная комиссия администрации признала аварийным только два подъезда в этом доме.

Фото: vk.com

Жильцам дома № 4 по Уфимскому шоссе в Уфе удалось добиться того, чтобы их дом еще раз обследовали на аварийность. Из-за размытия почвы под фундаментом здания в несущих конструкциях, стенах и перекрытиях образовались многочисленные повреждения. Это привело к тому, что в квартирах потрескались оконные стекла и не открывались двери. Межведомственная комиссия администрации города признала аварийным только два из четырех подъездов дома и расселила их жильцов. При этом жителей других двух подъездов оставили проживать в этом доме.

Люди, опасаясь, что дом обрушится, обратились в прокуратуру Октябрьского района Уфы.

- По данному факту прокурор района в судебном порядке потребовал признать незаконным решение комиссии о пригодности части дома для проживания и обязать городскую администрацию заново обследовать его на аварийность. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их, - сообщили в прокуратуре республики.

Решение суда находится на контроле прокуратуры.