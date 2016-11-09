Путин поручил выплатить 5000 рублей всем категориям пенсионеров

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Ранее из этого списка были исключены военные пенсионеры и категории, приравненные к ним.

Внести изменения в законопроект о единовременной денежной выплате пенсионерам Владимир Путин поручил вчера, 8 ноября, на совещании с членами Совета безопасности РФ в Кремле.

- Изначально мы говорили о том, что эта мера (единовременная дополнительная выплата пенсионерам страны в начале следующего года в объёме 5 тысяч рублей) должна коснуться всех категорий пенсионеров, но из проекта закона выпали военные пенсионеры и приравненные к ним категории. Я понимаю логику авторов этого законопроекта. Примерно 24 тысячи – средняя пенсия военных пенсионеров, 13 тысяч – в гражданском секторе – сказал Путин.

Глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с председателем правительства Дмитрием Медведевым, и «в бюджете есть соответствующие ресурсы». Путин дал поручение правительству оперативно внести дополнения в этот законопроект, с тем, чтобы действительно эта мера поддержки коснулась всех категорий пенсионеров, включая военных и приравненных к ним категорий.

Российские пенсионеры должны получить выплату в 5 тыс руб в начале 2017 года. Она стала заменой неполной индексации пенсий в 2016 году (их повысили только на 4% вместо 12,9% — размера прошлогодней инфляции). На столько же в 2016 году были проиндексированы и пенсии военных пенсионеров.



