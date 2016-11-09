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9 ноября, среда
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ХРОНОГРАФ
Путин поручил выплатить 5000 рублей всем категориям пенсионеров// 09.11.2016
Ранее из этого списка были исключены военные пенсионеры и категории, приравненные к ним.
Внести изменения в законопроект о единовременной денежной выплате пенсионерам Владимир Путин поручил вчера, 8 ноября, на совещании с членами Совета безопасности РФ в Кремле.
Глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с председателем правительства Дмитрием Медведевым, и «в бюджете есть соответствующие ресурсы». Путин дал поручение правительству оперативно внести дополнения в этот законопроект, с тем, чтобы действительно эта мера поддержки коснулась всех категорий пенсионеров, включая военных и приравненных к ним категорий.
Российские пенсионеры должны получить выплату в 5 тыс руб в начале 2017 года. Она стала заменой неполной индексации пенсий в 2016 году (их повысили только на 4% вместо 12,9% — размера прошлогодней инфляции). На столько же в 2016 году были проиндексированы и пенсии военных пенсионеров.
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