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ХРОНОГРАФ
В Уфе центру иппотерапии нужен новый земельный участок// 09.11.2016
Об этом директор центра рассказала главе Башкирии.
Фото: Азат Гиззатуллин
Более 13 лет в Уфе успешно работает республиканский центр иппотерапии (иппотерапия - метод реабилитации посредством лечебной верховой езды - прим.). Его деятельность направлена на физическую, психосоциальную и личностную реабилитацию, адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья посредством лечебной верховой езды. Зимой здесь занимаются около 120 пациентов, летом – 800-1 200 человек, в том числе паралимпийцы. Об этом главе Башкирии в ходе его личного приема граждан рассказала директор республиканского центра иппотерапии Наталья Никитина.
Она отметила, что реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии включена в проект государственной республиканской программы «Доступная среда» на 2017-2020 годы. Для полноценной реализации предусмотренных программой мероприятий и строительства комплекса вспомогательных зданий и сооружений центру необходим дополнительный земельный участок.
Рустэм Хамитов одобрил идею развития центра и его участие в государственной программе. Он отметил, что решение о передаче в аренду соседних земельных участков будет подготовлено, и поручил премьер-министру правительства РБ Рустэму Марданову и мэру Уфы Иреку Ялалову оказать учреждению содействие.
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